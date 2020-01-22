Все мы хорошо знаем и горячо любим компанию Supergiant Games. Эти разработчики в ответе за прекрасные и по-своему самобытные Transistor и Bastion. Теперь команда пытается довести до ума «рогалик» Hades. Последняя получила большое бесплатное обновление — называется Long Winter. Данный набор контента, как и положено, добавляет в игру новые геймплейные механики и многое другое.

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Удивительно, но свежее обновление — это про дополнительные занятия для героя, а не про тяжёлые битвы. Теперь он может, например, заняться рыбалкой. Ещё здешнему искателю приключений разрешат завести нового питомца или разместить дополнительные украшения для жилища.

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Напомним, Hades до сих пор находится в раннем доступе. Сначала проект появился в Epic Games Store, спустя год он заявился в Steam. Разработчики собираются завершить все работы над Hades до конца года.