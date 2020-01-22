В PUBG стартовал шестой сезон вместе с новым динамичным полем боя
Хотя пользовательская база PlayerUnknown’s Battlegrounds сокращается, она по-прежнему достаточно крупная, чтобы оправдать внедрение в игру новых полей боя, видов оружия и элементов игрового процесса. Так, несколько часов назад к PUBG было применено обновление версии 6.1, ознаменовавшее собой старт шестого игрового сезона.
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Главное нововведение шестого сезона — поле боя «Каракин». Это небольшой островок, на котором предполагаются более активные и динамичные боевые действия, чем на стандартных больших картах PlayerUnknown’s Battlegrounds. Вместо стандартных сотни игроков популяция «Каракина» ограничена 64 участниками.
рекламаГлавной особенностью «Каракина» является разрушаемость: ломать препятствия могут как игроки, так и местная механика чёрных зон, вызывающая обстрел построек, в которых помимо всего прочего могли укрываться игроки. Данная механика направлена на противодействие «крысиному» геймплею, за который многие игроки недолюбливают PUBG.
рекламаНо есть и неприятная новость: из пула карт временно убрали «Викенди». Судя по формулировкам разработчиков, её ждут изменения, которые всем понравятся.
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