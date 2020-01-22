Последняя осень перед вечной зимой: Frostpunk обзавёлся дополнением-приквелом
Пока в центральной части России вот уже пять месяцев продолжается аномальная климатическая осень, в мире Frostpunk, как известно, возникла аномально холодная зима, или новый ледниковый период. Суть игры заключалась в том, чтобы развить своё небольшое поселение и пережить страшную бурю с температурами, приближающимися к абсолютному нулю.
рекламаСпустя полтора года разработчики решили рассказать историю, предшествовавшую игровым событиям, и анонсировали дополнение-приквел «Последняя осень». Несколько часов назад аддон официально поступил в продажу.
рекламаДополнение очень крупное как по повествуемой истории, так и по наполнению. По сюжету, нам перед неизбежным наступлением ледникового периода необходимо построить тот самый паровой генератор-сердце нашего поселения. В дополнении появятся новые своды законов, новые проблемы и опасности, свыше двух десятков новых построек, таких, как пристани и телеграфные станции, новые социальные классы и многое другое.
реклама«Последняя осень» входит в состав сезонного абонемента к Frostpunk. Если же «сезонника» у вас нет, то дополнение можно приобрести отдельно за 399 рублей.
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