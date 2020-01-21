Авторы онлайновой игры Black Desert уже смогли заработать более 1,5 миллиарда долларов
Есть такая компания Pearl Abyss. Она, например, в ответе за многопользовательскую ролевую игру Black Desert. Так вот, американское подразделение компании в лице исполнительного директора Чонхи Джина в рамках специального выступления на конференции Pocket Gamer Connects поделилось успехами проекта. С момента своего выхода Black Desert игра заработала для своих разработчиков более 1,5 миллиарда долларов. Это на всех платформах и почти за 5 лет, если что.
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Особым спросом пользуется мобильная версия игры — Black Desert Mobile. На портативных игровых платформах её скачали более 20 миллионов раз. Количество зарегистрированных аккаунтов на всех платформах перевалило отметку в 30 миллионов. То есть, две трети всех пользователей Black Desert приходится на «карманный» сегмент.
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Относиться к успехам Black Desert можно по-разному, но только за прошлый год игра принесла своим создателям 500 миллионов долларов. Динамика впечатляет, да.
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