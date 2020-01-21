Выставка «ИгроМир» с каждым годом обретает всё большее влияние и популярность, поэтому нет ничего удивительного в том, что её организаторы, подкрепившись статистикой, заранее уведомляют отечественное игровое сообщество о сроках её проведения. Так, в официальном Twitter «ИгроМира» появилось сообщение, гласящее о том, что в этом году выставка пройдёт с 1 по 4 октября. Место проведения стандартное: Москва, выставочный центр Крокус Экспо, павильон 1. Параллельно с «ИгроМиром» с 1 по 4 октября пройдёт и фестиваль Comic Con Russia 2020.

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По традиции, первый день зарезервирован для прессы, а для всех желающих двери «ИгроМира» и Comic Con Russia будут открыты со 2 октября.

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Кого организаторы мероприятий пригласят в качестве звёздных участников, пока неизвестно. Скорее всего, эта информация начнёт появляться ближе к осени. Напомним, что в прошлом году «ИгроМир» и Comic Con Russia посетили Мадс Миккельсен, Эндрю Скотт, Хидео Кодзима и Тэд Стоунс.