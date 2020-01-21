Похоже, игры серии Half-Life в Steam скоро станут временно бесплатными
Пользователи Steam наткнулись на случайно возникшее на их экранах уведомление о начале события, в ходе которого коллекция Half-Life стала бесплатной до выхода Half-Life Alyx. По всей видимости, компания Valve случайно раньше времени разослала уведомление об «ивенте», поскольку при переходе по упомянутой в нём ссылке игроки обнаружили лишь ошибку.
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Стоит отметить, что в английской версии уведомления речь шла о некоем сборнике Half-Life Collection, однако в Steam существует лишь похожий сборник Half-Life Complete, куда входят все игры серии Half-Life, а также Team Fortress Classic. Возможно, к началу события Valve выпустит специальный сборник.
рекламаНапомним, что Half-Life Alyx — это VR-игра, события которой разворачиваются до событий Half-Life 2. Гордон Фримен после встречи с G-Man’ом в Чёрной Мезе крепко спит в стазисе и ни о чём не подозревает, а мы в это время будем играть за Аликс Вэнс, помогающую своему отцу, Илаю Вэнсу, строить Сопротивление расе инопланетных оккупантов, известной как Альянс. Игра должна поступить в продажу в марте; пока без точной даты.
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