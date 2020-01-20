Как известно, PC-версии игр сборника Halo The Master Chief Collection выходят постепенно и во внутреннем хронологическом порядке серии. Так, в декабре на компьютерах появилась Halo Reach, а вскоре должна выйти и облагороженная версия Halo Combat Evolved. Однако сначала разработчикам из 343 Industries необходимо убедиться в работоспособности игры и всех её механик, для чего в том числе предназначено публичное тестирование.

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Ранее планировалось провести тестирование уже в январе, но разработчики перенесли его на февраль. Согласно описанию, публичное тестирование затронет как одиночный, так и совместный и сетевой компоненты игрового процесса: разработчикам необходимо убедиться в том, что кроссплей между Steam и Microsoft Store функционирует как следует, проверить обновлённый пользовательский интерфейс и многое другое.

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Скорее всего, точную дату релиза Halo Combat Evolved Anniversary тоже огласят в следующем месяце. Напомним, что все игры сборника должны выйти в этом году.