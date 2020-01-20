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Тестирование PC-версии Halo Combat Evolved Anniversary отложено до февраля

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Как известно, PC-версии игр сборника Halo The Master Chief Collection выходят постепенно и во внутреннем хронологическом порядке серии. Так, в декабре на компьютерах появилась Halo Reach, а вскоре должна выйти и облагороженная версия Halo Combat Evolved. Однако сначала разработчикам из 343 Industries необходимо убедиться в работоспособности игры и всех её механик, для чего в том числе предназначено публичное тестирование.

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Ранее планировалось провести тестирование уже в январе, но разработчики перенесли его на февраль. Согласно описанию, публичное тестирование затронет как одиночный, так и совместный и сетевой компоненты игрового процесса: разработчикам необходимо убедиться в том, что кроссплей между Steam и Microsoft Store функционирует как следует, проверить обновлённый пользовательский интерфейс и многое другое.

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Скорее всего, точную дату релиза Halo Combat Evolved Anniversary тоже огласят в следующем месяце. Напомним, что все игры сборника должны выйти в этом году.

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343 industries halo the master chief collection
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Александр Шуфер
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да да специ такие специ, чем ниже тех процесс тем больше выделение тепла на 1 нм, а значит снижение частоты и напряжения, т.е производительность вырастет максимум на 15-25%, тут нужны новые технологии...
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Quqbq
00:19
«ЭКСПЕРТЫ полагают, что именно Ampere принесёт долгожданное увеличение быстродействия в играх» Тут таких ЭКСПЕРТОВ 90% форума. А будет так как Куртка решит xD
Видеокарты NVIDIA GeForce следующего поколения предложат 2-кратный прирост производительности, сделав мощный скачок на 7-нм техпроцессе
RadeoForce
00:18
Не лучше, а такое же кривое говно, как у нвидии последние 2-3 года, с момента перехода на wddm 2.3
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Walter Sullivan
00:16
не тащит
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RadeoForce
00:16
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lesik78
00:16
слабо верю, что эффективность архитектуры нвидия против амд отличается в разы. Клепать на 7 нм чипы размером с кулак может и амд, себестоимость их будет соответствующая, тем более что клепаться будут ...
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Александр Шуфер
00:15
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treex
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mo3ulla
00:13
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