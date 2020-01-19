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Авторы New World отказались от свободного PvP из-за чрезмерной «токсичности» игроков

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MMO-проект New World от игрового крыла Amazon прошёл этап альфа-тестирования, и разработчики закономерно решили подвести его итоги. В целом, всё в порядке, однако по результатам «альфы» в основные правила New World было решено внести глобальные изменения.

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Изначально разработчики придерживались идеи свободного PvP (когда игроки сражаются с другими игроками, а не с окружением): вступать в схватки вне специальных безопасных зон можно было с кем угодно. Предполагалось, что PvP будет поддерживаться в равновесии благодаря системе штрафов за преступные намерения, но опыт альфа-тестирования показал, что некоторые игроки открывали охоту на новичков и, не опасаясь поражения, забирали себе весь их инвентарь. Разработчики считают такое поведение неприемлемым и способствующим процветанию «токсичной» атмосферы, поэтому в недавнем обращении к сообществу рассказали о будущем PvP в New World.

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Итак, по словам авторов, PvP является важной частью New World, но разработчики подразумевают её как организованное сражение согласившихся на это игроков. Отныне, чтобы принять участие в сражении, игрокам придётся дать согласие на масштабную битву с участием пятидесяти игроков на сторону с целью осады крепости и захвата расположенного на её территории флага. Чужой/случайный игрок попасть в эту битву не может.

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Данное решение закономерно вызвало смешанные чувства у игроков: одни считают, что для новичков в игре должны быть созданы максимально комфортные условия, большинство же склонно полагать, что Amazon пошла на поводу у «распустивших нюни».

New World должна выйти в мае этого года.

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