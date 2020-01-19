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В Apex Legends временно появился вид от третьего лица

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Как известно, по умолчанию Apex Legends представляет собой «отрядную» королевскую битву с элементами геройского шутера с видом от первого лица. Однако студия Respawn периодически прислушивается к пожеланиям игроков и на ограниченное время добавляет в игру режимы, для которых изначально Apex Legends не предназначалась. Так, например, в прошлом году игроки опробовали «сольный» режим, в котором не надо рассчитывать на сопартийцев, а теперь в Apex Legends в рамках события «Званый вечер» появился вид от третьего лица.

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Источник изображения: YouTube-канал Aculite.

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Режим вида от третьего лица сильно ограничен по времени: опробовать его можно будет лишь до 20 января, то есть, до завтра. Первые пользовательские отзывы пока выглядят восторженными.

Событие «Званый вечер» в Apex Legends проходит с 14 по 28 января, и в его рамках игрокам каждые двое суток предлагают новый временный режим. Можно, конечно, включить режим оптимиста и предположить, что Respawn таким образом прощупывает почву для потенциальных перманентных игровых режимов, но, глядя на то, что позитивно воспринятый игроками «сольный» режим так и не стал постоянным, оптимизм невольно уходит в небытие.

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