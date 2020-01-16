Epic Games пообещала, что будет дарить подарки в своём магазине ещё на протяжении всего 2020 года, а это значит, что новостные ленты ресурсов, так или иначе связанных с играми, продолжат каждый четверг пополняться материалами на тему подарков в EGS. Так, с сегодняшнего дня и до вечера 23 января в Epic Games Store можно совершенно бесплатно забрать выполненный в «олдскульном» стиле приключенческий платформер Horace, вышедший меньше полугода назад.

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По сюжету Horace мы управляем маленьким роботом, который отправился навстречу большим приключениям.

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На следующей неделе на смену Horace в разделе подарков придёт платформер The Bridge.