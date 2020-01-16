Утечки о том, что 4A Games планирует выпустить версии Metro 2033 и Metro Last Light на портативной консоли Nintendo Switch ходили уже сравнительно давно. Благо, сегодня разработчики их официально подтвердили, анонсировав Switch-версию сборника Metro Redux, в состав которого входят первые две игры серии — Metro 2033 и Metro Last Light.

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Кстати, портированием игр на Switch студия 4A Games занималась самостоятельно, не привлекая к этому никакие сторонние конторы: обе игры удалось вместить на 16-гигабайтный картридж Switch. Сыграть можно будет уже 28 февраля, а за предварительный заказ физического издания полагаются специальные значки, постер формата A2 и прочая мелочёвка.

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