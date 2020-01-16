Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Respawn сделала бонусы за предзаказ Star Wars Jedi Fallen Order доступными всем

+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Смотри цену сидя - 2080 MSI Gaming X Trio дешевле рефа

Поскольку с современными средствами распространения цифрового контента практического смысла в предзаказах нет ровным счётом никакого, разработчики игр стараются стимулировать покупателей, предлагая им уникальные бонусы за оформление предзаказов.

реклама

В Star Wars Jedi Fallen Order, например, авторы в прошлом году предложили предзаказчикам игры оранжевый энергетический кристалл для светового меча, который соответствующим образом окрашивает цвет луча, две уникальных рукоятки, облик пчелы для дроида BD-1, а также золотой облик для корабля «Богомол».

реклама

Вчера Respawn, по всей видимости, решила, что предзаказчики достаточно продемонстрировали свою уникальность, пора и честь знать. Иначе объяснить решение о полной разблокировке всего вышеуказанного контента для всех обладателей игры не представляется возможным.

Кроме того, студия применила к игре свежее обновление, в котором исправила некоторые баги, в частности, исправила ошибку, из-за которой при активации фоторежима можно было «удалённо» подрывать ракеты, «врезаясь» в них виртуальной камерой.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts respawn entertainment star wars jedi fallen order
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Respawn сделала бонусы за предзаказ Star Wars Jedi Fallen Order доступными всем
+
Инди-разработчик загрузил свою игру на «торренты», после чего её продажи подскочили на 400 %
23
Сотрудник id Software: DOOM Eternal — лучшая игра из когда-либо нами созданных
42
Глава Quantic Dream пообещал много сюрпризов в этом году
2
Публичное тестирование шутера Disintegration пройдёт в конце января
1
Похоже, авторы Metro Exodus намекают на скорый релиз второго дополнения
11

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 457
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 60
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 138
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
60
Сборка компактного игрового системника
53
Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
51
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
76
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
52
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
7

Сейчас обсуждают

Александр Ферман
16:56
Простые пользователи ставят Ubuntu, Mint и Manjaro, где пакеты свежие, а то что ты побежал ставить Debian - лично твой рак мозга.
Пользователи Windows 7 массово переходят на Linux - на рынке операционных систем грядёт большой передел
sub-zero-2087
16:55
А ты перечитай, что написано в других комментариях. Происходящее с АМД - во многом прямое следствие правильного планирования, стратегии развития и т.п. с их стороны, а не просто случайность, обусловле...
Чтобы вернуть объёмы выпуска процессоров к уровню 2016 года, Intel потребуется около двух лет
warmuza
16:48
Пока ничего не продаю, это не моё фото, просто из сети. Жду RDNA 2 и амперу, а там выберу.
Сотрудник id Software: DOOM Eternal — лучшая игра из когда-либо нами созданных
sub-zero-2087
16:47
Ну с розницей ЦПУ у них все не очень хорошо, судя по тому же Амазон и Mindfactory - 1 процессор в топ-10 в первом случае (10 место), 1 процессор в топ-10 во втором случае (6 место).
Чтобы вернуть объёмы выпуска процессоров к уровню 2016 года, Intel потребуется около двух лет
Дмитрий Чепурин
16:47
Перечитайте ветку и тогда поймете смысл мною написанного.
Чтобы вернуть объёмы выпуска процессоров к уровню 2016 года, Intel потребуется около двух лет
sub-zero-2087
16:44
Если бы да кабы. На АМД с неба просто так свалился успех, ага. Поржал. Методички обновили что ли? А как же еще недавние "4 ядер хватит на всё"? Нынешняя ситуация - прямое следствие целого ряда ошибок...
Чтобы вернуть объёмы выпуска процессоров к уровню 2016 года, Intel потребуется около двух лет
Владимир Плотников
16:42
на голову себе насрите, дурачок...
AMD считает, что PCI Express 4.0 пока не нужен ноутбукам
rebel-1
16:40
О да, на оверах пошли статьи о том, как почистить от пыли видяху. Приправленные кучей фоток, сделанных ночью с телефона со вспышкой. ПРосто мастер класс!!!! Ну что, ждем статью как поставить кулер на ...
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
Максим Романовский
16:39
EPYC 7742 Max Mem 4 TiB Release Price $6950.00 (tray)
Эффект EPYC в действии: гиперпинок обрушил цены на Intel Xeon
Сверхчеловек
16:35
Я решил этим не добивать человека, а то еще в петлю полезет не дай Бог.
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем