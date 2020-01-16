Respawn сделала бонусы за предзаказ Star Wars Jedi Fallen Order доступными всем
Поскольку с современными средствами распространения цифрового контента практического смысла в предзаказах нет ровным счётом никакого, разработчики игр стараются стимулировать покупателей, предлагая им уникальные бонусы за оформление предзаказов.
рекламаВ Star Wars Jedi Fallen Order, например, авторы в прошлом году предложили предзаказчикам игры оранжевый энергетический кристалл для светового меча, который соответствующим образом окрашивает цвет луча, две уникальных рукоятки, облик пчелы для дроида BD-1, а также золотой облик для корабля «Богомол».
рекламаВчера Respawn, по всей видимости, решила, что предзаказчики достаточно продемонстрировали свою уникальность, пора и честь знать. Иначе объяснить решение о полной разблокировке всего вышеуказанного контента для всех обладателей игры не представляется возможным.
Кроме того, студия применила к игре свежее обновление, в котором исправила некоторые баги, в частности, исправила ошибку, из-за которой при активации фоторежима можно было «удалённо» подрывать ракеты, «врезаясь» в них виртуальной камерой.
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