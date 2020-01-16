Инди-разработчик загрузил свою игру на «торренты», после чего её продажи подскочили на 400 %
Не всегда пиратство вредит продажам игр; в отдельных случаях оно им даже помогает. Именно так произошло с вышедшей в самом начале этого года инди-игрой Danger Gazers, представляющей собой постапокалиптический roguelite-боевик с видом сверху. Её разработчик, скрывающийся под псевдонимом ShotX, из альтруистических соображений решил загрузить свой проект на известный пиратский сайт The Pirate Bay, и эффект превзошёл все его ожидания.
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Как пишет ShotX, он никогда не считал пиратство проблемой, и загрузил свою игру на «торренты» просто потому, что существуют люди, которые не могут позволить себе игры, другие же принципиально их не покупают, а третьи перед покупкой предпочитают их «пощупать». Разработчик просто хотел проявить щедрость, а отблагодарить можно не обязательно материально: зачастую достаточно рассказать об игре своим знакомым, поделиться отзывом, ссылкой и так далее.
рекламаВпрочем, положительный эффект на продажи Danger Gazers данная история всё же оказала: в беседе с изданием Polygon автор рассказал о 400-процентном скачке продаж и двукратном увеличении появления проекта в списках желаемого. Сколько это в числовом и денежном выражениях, неизвестно, однако в лучшем случае оно измеряется сотнями копий: дело в том, что на момент написания данной заметки количество пользовательских рецензий на Danger Gazers в Steam составляло всего 20 штук.
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