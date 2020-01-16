Официально релиз шутера Disintegration от основанной креативным директором серии Halo Маркуса Лето студии V1 Interactive должен состояться в этом году — без конкретики, однако свежая новость невольно заставляет поверить в то, что это случится уже относительно скоро. Дело в том, что разработчики огласили сроки проведения закрытого и открытого бета-тестирований своего проекта.

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Закрытое бета-тестирование пройдёт с 28 января по 29 января, а открытое — с 31 января по 1 февраля. Участвуют все платформы — PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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Разработчики даже огласили «базовые» (видимо, это минимальные) системные требования «беты» Disintegration. Итак, чтобы поиграть в незаконченную версию Disintegration, от вас требуется обладать компьютером с процессором Intel Core i5 пятого поколения или AMD Ryzen 5 1600, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480 и восемью гигабайтами оперативной памяти.

Напомним, что действие Disintegration разворачивается в отдалённом будущем, в мире, где человечество, спасаясь от пандемии, начало переносить свои сознание и разум в машины. Подобное «обесчеловечивание» привело к появлению консервативно настроенных граждан и началу гражданской войны. Да, в мире игры люди даже перед лицом смерти от пандемии не способны прийти к консенсусу.