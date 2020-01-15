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Похоже, авторы Metro Exodus намекают на скорый релиз второго дополнения

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Релиз Metro Exodus состоялся почти год назад, но запланированный для неё дополнительный контент вышел ещё не полностью. Первый крупный аддон — «Два полковника» — вышел в конце лета, а второй — «История Сэма» — планировался к выходу в начале уже наступившего года.

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По всей видимости, именно к скорому анонсы даты выхода «Истории Сэма» и приурочен коротенький и загадочный «пост» студии 4A Games в официальном Twitter игры. Содержание сообщение буквально следующее: «OPA! Artyom! Что-то приближается...».

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Стоит напомнить, что «История Сэма» должна отправить нас во Владивосток, а главным героем данного дополнения станет бывший морской пехотинец США Сэм, пытающийся вернуться на родину.

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