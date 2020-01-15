В реалистичный шутер Arma 3 можно временно поиграть бесплатно
Студия Bohemia Interactive решила преподнести небольшой подарок любителям шутеров вообще и фанатам реалистичных «милитари»-шутеров в частности. Со вчерашнего вечера и до конца воскресенья, 19 января, любой желающий сможет поиграть в Arma 3.
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Важное дополнение: в рамках временного бесплатного доступа игрокам будет доступна базовая версия Arma 3, а также аддон Apex. Также в бесплатный доступ входит одиночная кампания The East Wind и кооперативная кампания Apex Protocol.
рекламаПараллельно с бесплатным доступом на Arma 3 и весь её дополнительный контент распространяются скидки до -70 %. Таким образом, базовая версия игры обойдётся в 359 рублей, а «ультимативная» — в 1524,90 рублей.
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