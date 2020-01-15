В ноябре прошлого года студия BioWare решила ознакомиться с пожеланиями поклонников Mass Effect, и те почти в один «голос» просили выпустить ремастер первой части. Хотя смысл выпуска обновлённой версии культовой игры определённо имеется — оригинал вышел аж в 2007 году — на тот момент BioWare от комментариев воздержалась.

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Но несколько часов назад в официальном Twitter студии появилось загадочное сообщение с хэштегом #MassRelays и видеороликом, в котором демонстрируется начало Mass Effect с рассказом о том, как марсианские исследователи обнаружили остатки древней космической цивилизации, что позволило человечеству развить свои технологии и начать бороздить бескрайние пространства Вселенной.

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Хотя никакими комментариями со стороны разработчиков данный «твит» не сопровождается, сообщество посчитало, что нам намекают на ремастер первой Mass Effect или же на ремастер оригинальной трилогии в целом.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года СМИ раздобыли информацию о том, что в стенах BioWare готовится новая Mass Effect. Что подразумевается под словом «новая», впрочем, можно лишь догадываться: речь может идти как о полноценном сиквеле, так и о серии ремастеров. В любом случае, BioWare сейчас очень занята, поскольку трудится над новой Dragon Age и над приведением Anthem в порядок.