Таковы уж реалии игровой индустрии, что без внезапных переносов релиза порой не обойтись. Так сегодня произошло сразу с двумя проектами от Square Enix — боевиком Marvel’s Avengers и ремейком ролевой игры Final Fantasy VII.

реклама

Если раньше Marvel’s Avengers должна была выйти уже в конце этой весны — 15 мая — то теперь дата выхода сместилась на 4 сентября. Никаких необычных причин переноса релиза не ждите, всё стандартно: чтобы игра соответствовала высоким стандартам качества, разработчикам из Crystal Dynamics необходимо дополнительное время. Аналогичный повод стал причиной переноса релиза ремейка Final Fantasy VII до 10 апреля

реклама

Стоит напомнить, что в Marvel’s Avengers мы будем руководить супергероями, объединёнными в группу Мстители, и сражаться с различными суперзлодеями. Ремейк Final Fantasy VII же на протяжении года будет эксклюзивом для PlayStation 4.

реклама

Ссылки будут добавлены, когда сайты Square Enix и Crystal Dynamics воскреснут.