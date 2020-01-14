Релиз Marvel’s Avengers отложили до начала сентября, а ремейка Final Fantasy VII — до апреля
Таковы уж реалии игровой индустрии, что без внезапных переносов релиза порой не обойтись. Так сегодня произошло сразу с двумя проектами от Square Enix — боевиком Marvel’s Avengers и ремейком ролевой игры Final Fantasy VII.
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Если раньше Marvel’s Avengers должна была выйти уже в конце этой весны — 15 мая — то теперь дата выхода сместилась на 4 сентября. Никаких необычных причин переноса релиза не ждите, всё стандартно: чтобы игра соответствовала высоким стандартам качества, разработчикам из Crystal Dynamics необходимо дополнительное время. Аналогичный повод стал причиной переноса релиза ремейка Final Fantasy VII до 10 апреля
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Стоит напомнить, что в Marvel’s Avengers мы будем руководить супергероями, объединёнными в группу Мстители, и сражаться с различными суперзлодеями. Ремейк Final Fantasy VII же на протяжении года будет эксклюзивом для PlayStation 4.
рекламаP.S. Ссылки будут добавлены, когда сайты Square Enix и Crystal Dynamics воскреснут.
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