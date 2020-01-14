Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Релиз Marvel’s Avengers отложили до начала сентября, а ремейка Final Fantasy VII — до апреля

+
<b>Неукротимый слив i9 9900K</b> - по цене 9900 не-K
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

Таковы уж реалии игровой индустрии, что без внезапных переносов релиза порой не обойтись. Так сегодня произошло сразу с двумя проектами от Square Enix — боевиком Marvel’s Avengers и ремейком ролевой игры Final Fantasy VII.

реклама

Если раньше Marvel’s Avengers должна была выйти уже в конце этой весны — 15 мая — то теперь дата выхода сместилась на 4 сентября. Никаких необычных причин переноса релиза не ждите, всё стандартно: чтобы игра соответствовала высоким стандартам качества, разработчикам из Crystal Dynamics необходимо дополнительное время. Аналогичный повод стал причиной переноса релиза ремейка Final Fantasy VII до 10 апреля

реклама

Стоит напомнить, что в Marvel’s Avengers мы будем руководить супергероями, объединёнными в группу Мстители, и сражаться с различными суперзлодеями. Ремейк Final Fantasy VII же на протяжении года будет эксклюзивом для PlayStation 4.

реклама

P.S. Ссылки будут добавлены, когда сайты Square Enix и Crystal Dynamics воскреснут.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

square enix crystal dynamics final fantasy vii final fantasy vii remake marvels avengers
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Релиз Marvel’s Avengers отложили до начала сентября, а ремейка Final Fantasy VII — до апреля
+
В среду Capcom планирует поделиться новой информацией о ремейке Resident Evil 3
6
Отечественные знаменитости поздравили World of Warcraft с пятнадцатилетием
7
Riot выпустит Teamfight Tactics на мобильных устройствах уже в начале весны
+
Microsoft подтвердила своё участие в E3 2020
11
Sony пропустит выставку E3 в этом году
1

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 425
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 134
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 49
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из спичек и желудей: тестирование процессоров прошлых лет на плате Socket AM2 в современных играх
78
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
143
Intel DG1 - предполагаемая производительность и энергопотребление дискретной видеокарты процессорного гиганта
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
24
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
44

Сейчас обсуждают

Сева Меньшенин
17:39
А в чем проблема 590й? Ну разве кроме того, что это просто 580 на спидах. 580я сейчас и дешевле и из-за дров даже мощнее 1060, от 1070 на 2 кадра отстаёт почти везде, а на 590й ещё кадров 7
Самые продаваемые процессоры и видеокарты 2019 года в России по версии Яндекс.Маркета
Максим Трушкин
17:34
Вот ты сам себе и противоречишь, можно играть во всё и не хватает несколько лет. Я играю 1-2 часа в неделю и не вижу смысла покупать 1080Ti ради того, что бы она стояла в компе и обесценивалась. Я выб...
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Bit Super
17:32
да не мне, а тем кто на райзен не может заработать.
Microsoft предлагает самый эффективный способ замены Windows 7 — купить новое устройство с Windows 10
D3m0n
17:32
Только наоборот - Репетур это "Бонус". Да уж, времени прошло тьма. "От винта" всю неделю ждал, только компа поначалу не было у меня, у дружбана играли.
Отечественные знаменитости поздравили World of Warcraft с пятнадцатилетием
FELSHER
17:31
а так ли порвет и точно ли в самое дно, Сережа?)) Зы: тупо новое, из магазина, за ЭТУ сумму, с гарантией, и не мертвое как на зеоне = есть лучше?
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Am386dx-40
17:31
Не надо так пригорать 6% на круг привозит двухканальный режим ряженкам. AMD Zen 2 Memory Performance Scaling with Ryzen 9 3900X https://clck.ru/LsWEt .
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Bit Super
17:31
Да, райзен 1600 сейчас актуален, на авито за копейки сборки на нём встречаются.
Самые продаваемые процессоры и видеокарты 2019 года в России по версии Яндекс.Маркета
mo3ulla
17:26
а зачем вообще корпус ? у меня пк уже 12 лет на окне лежит ............ на куске резины ... и корпус ненужен .. и обдувается отлично
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
Kuwabara
17:26
Я не дождался, и взял X570m Pro4.
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
Inttz
17:24
Эталон написания статей,советую блогерам брать пример по такому выбору интересной темы,качеству изложения и оформления диаграмм. Пять баллов однозначно,мододец!!! Но блин пентиум этот((( прям расстрои...
Из спичек и желудей: тестирование процессоров прошлых лет на плате Socket AM2 в современных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем