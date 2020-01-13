В начале декабря отечественная студия Owlcat Games официально анонсировала Pathfinder Wrath of the Righteous — новый проект во вселенной Pathfinder Kingmaker. На тот момент подробностей было опубликовано мало и лишь в самом базовом варианте: новые локации, герои, задания и так далее. Сегодня же Owlcat Games расщедрилась на немаловажную деталь: 4 февраля студия отправится искать счастье на Kickstarter.

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Если верить разработчикам, то основная часть инвестиций, необходимых для создания Pathfinder Wrath of the Righteous, уже получена, однако их не хватает, чтобы в полной мере реализовать весь замысел студии, поэтому она обратилась за помощью к сообществу.

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Необходимая сумма станет известна 4 февраля, тогда же авторы опубликуют первое геймплейное видео проекта, расскажут о своём видении игры и раскроют главные подробности. Ну, а мы со своей стороны будем держать руку на пульсе.