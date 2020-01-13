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Свежий видеоролик фанатской графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project

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Моддер Halk Hogan уже несколько лет корпит над проектом The Witcher 3 HD Reworked и потихоньку готовится к выпуску его одиннадцатой версии. Перед релизом, который рано или поздно обязательно состоится, энтузиаст опубликовал свежий видеоролик-сравнение, в котором наглядно продемонстрирована разница в качестве текстур между оригинальной и модифицированной версиями игры на примере княжества Туссент.

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По словам автора HD Reworked Project, рост популярности The Witcher 3 Wild Hunt на фоне оглушительного успеха сериала «Ведьмак» вдохновил его на более усердную работу над одиннадцатой версией своей модификации. Стоит напомнить, что HD Reworked Project не только заменяет текстуры на версии более высокого разрешения, но также увеличивает дальность прорисовки объектов и заменяет модели на более детализированные.

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Десятую версию модификации можно найти и загрузить на известном моддерском портале NexusMods. А одиннадцатую версию энтузиаст постарается выпустить уже в феврале.

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cd projekt red the witcher 3: wild hunt the witcher 3
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