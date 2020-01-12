С 5 по 12 января проходил ежегодный спидраннерский марафон Awesome Games Done Quick (далее — AGDQ), в рамках которого участники соревнуются в скорости прохождения различных игр, а вырученные деньги организаторы направляют на благотворительность.

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В этом году фестиваль привлёк огромное количество участников и зрителей, благодаря чему на пожертвованиях удалось собрать более $3,133 млн от более чем 54 000 человек. Данная сумма почти на сто тысяч долларов превосходит прошлогоднюю, а также на пятьдесят тысяч долларов превосходит рекорд прошлогодней летней версии марафона — Summer Games Done Quick 2019.

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Организаторы AGDQ 2020 направят вырученные средства в американский фонд профилактики рака (Prevent Cancer Foundation), занимающийся выявлением злокачественных опухолей на их ранней стадии, благодаря чему удаётся вовремя назначить лечение.

В этом году участники марафона на скорость проходили не только классику игровой индустрии, но и новинки 2019-го, такие, как Devil May Cry 5, Sekiro Shadows Die Twice, Control и другие.