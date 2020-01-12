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Авторы Call of Duty Modern Warfare решили в реальном времени информировать игроков о работе над обновлениями

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В современной игровой промышленности принято держать постоянный контакт со своей аудиторией: прислушиваться к мнению сообщества, выпускать видеообращения, информировать о предстоящих обновлениях и изменениях, и так далее и тому подобное. Развить эту идею решили разработчики Call of Duty Modern Warfare (2019) из студии Infinity Ward. Студия завела учётную запись в системе Trello, где опубликовала список того, над чем в настоящий момент трудятся разработчики.

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Отныне любой фанат Call of Duty Modern Warfare может убедиться в том, что разработчикам известно об ошибках в сетевой игре и режиме спецопераций, а также о проблемах с конкретными платформами, в частности, с версией для PC. Infinity Ward сразу предупреждает, что «на доску» помещают не все обновления и исправлениями, над которыми трудится команда.

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Кстати, из Trello-аккаунта Infinity Ward удалось узнать, что в обозримой перспективе в Call of Duty Modern Warfare появится «Огневой контакт» для трёх человек (в базовой версии, напомним, сражаются дуэты), а также его турнирная версия со специальными наградами.

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