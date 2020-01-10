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Ремейк Resident Evil 2 стал лучшей игрой 2019 года по версии пользователей Metacritic

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Оценки профессиональных критиков и игровых обозревателей — это хорошо, но мнение обычных игроков позволяет выстроить гораздо более полную картинку происходящего, поэтому портал Metacritic несколько часов назад опубликовал очередной «топ» игр (а также фильмов с сериалами, но нам это не интересно), на этот раз по версии своих пользователей.

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Лучшие из лучших выбирались следующим способом: в голосовании приняли участие более 2 600 пользователей Metacritic, которых попросили назвать пять фаворитов. За каждое отданное пользователем первое место в своём личном «топе» игра получала 5 баллов, за второе — 4 балла, и так далее. По сумме баллов и определяли лучшие игры по мнению простых пользователей.

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Лучшие игры 2019 года:

  • 1. Resident Evil 2 — 2 088 баллов
  • 2. Sekiro: Shadows Die Twice — 1 813 баллов
  • 3. Death Stranding — 1 298 баллов
  • 4. Fire Emblem: Three Houses — 906 баллов
  • 5. Star Wars Jedi: Fallen Order — 777 баллов
  • 6. The Outer Worlds — 736 баллов
  • 7. Control — 710 баллов
  • 8. Devil May Cry 5 — 628 баллов
  • 9. Luigi’s Mansion 3 — 589 баллов
  • 10. Pokemon Sword and Pokemon Shield — 549 баллов

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Лучшие игры 2010—2019 десятилетия отбирались по другому принципу: игроков попросили упомянуть своего главного фаворита, после чего сотрудники Metacritic посчитали количество упоминаний.

  • 1. The Last of Us — 331 упоминание
  • 2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 163 упоминания
  • 3. The Witcher 3: Wild Hunt — 118 упоминаний
  • 4. Red Dead Redemption 2 — 63 упоминания
  • 5. Mass Effect 2 — 42 упоминания
  • 6. Bloodborne — 37 упоминаний
  • 7. The Elder Scrolls V: Skyrim — 32 упоминания
  • 8. God of War — 32 упоминания
  • 9. Grand Theft Auto V — 31 упоминание
  • 10. Dark Souls — 30 упоминаний
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