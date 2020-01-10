Оценки профессиональных критиков и игровых обозревателей — это хорошо, но мнение обычных игроков позволяет выстроить гораздо более полную картинку происходящего, поэтому портал Metacritic несколько часов назад опубликовал очередной «топ» игр (а также фильмов с сериалами, но нам это не интересно), на этот раз по версии своих пользователей.

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Лучшие из лучших выбирались следующим способом: в голосовании приняли участие более 2 600 пользователей Metacritic, которых попросили назвать пять фаворитов. За каждое отданное пользователем первое место в своём личном «топе» игра получала 5 баллов, за второе — 4 балла, и так далее. По сумме баллов и определяли лучшие игры по мнению простых пользователей.

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1. Resident Evil 2 — 2 088 баллов

2. Sekiro: Shadows Die Twice — 1 813 баллов

3. Death Stranding — 1 298 баллов

4. Fire Emblem: Three Houses — 906 баллов

5. Star Wars Jedi: Fallen Order — 777 баллов

6. The Outer Worlds — 736 баллов

7. Control — 710 баллов

8. Devil May Cry 5 — 628 баллов

9. Luigi’s Mansion 3 — 589 баллов

10. Pokemon Sword and Pokemon Shield — 549 баллов

Лучшие игры 2019 года:

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1. The Last of Us — 331 упоминание

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 163 упоминания

3. The Witcher 3: Wild Hunt — 118 упоминаний

4. Red Dead Redemption 2 — 63 упоминания

5. Mass Effect 2 — 42 упоминания

6. Bloodborne — 37 упоминаний

7. The Elder Scrolls V: Skyrim — 32 упоминания

8. God of War — 32 упоминания

9. Grand Theft Auto V — 31 упоминание

10. Dark Souls — 30 упоминаний

Лучшие игры 2010—2019 десятилетия отбирались по другому принципу: игроков попросили упомянуть своего главного фаворита, после чего сотрудники Metacritic посчитали количество упоминаний.