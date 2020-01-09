Студия IO Interactive начала новый год с публикации планов по поддержке Hitman 2 в текущем месяце. В частности, уже с сегодняшнего дня в игре появятся (либо уже появились, в зависимости от того, когда вы читаете данную заметку) одиннадцать «отобранных вручную» контрактов в различных локациях.

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Во-вторых, разработчики решили заново запустить миссии по устранению так называемых неуловимых целей. Начнут с Марка «Бессмертный» Фаба, роль которого исполнил английский актёр Шон Бин, ставший мемом благодаря тому, что сыгранные им персонажи имеют одно неприятное свойство — рано или поздно погибать при различных обстоятельствах. Новая старая неуловимая цель появится в игре 17 января, а на её устранение игрокам дадут десять суток.

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Важное пояснение: авторы позиционируют реактивацию заданий по устранению неуловимых целей как повтор для тех, кто по тем или иным причинам не мог выполнить их в первый раз. Если же вы уже умертвили героя Шона Бина или провалили задание в 2018 году , то перепройти его не получится.

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Стоит отметить, что Шон Бин с удовольствием принимает участие в работе над видеоиграми: помимо Марка Фаба в Hitman 2 он также исполнил роль комментатора в Civilization VI и прочитал поэму The Little Boy Lost в A Plague Tale Innocence.