Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На следующей неделе в Hitman 2 можно будет снова разобраться с героем Шона Бина

1
Начался слив RTX 2070 Super
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

Студия IO Interactive начала новый год с публикации планов по поддержке Hitman 2 в текущем месяце. В частности, уже с сегодняшнего дня в игре появятся (либо уже появились, в зависимости от того, когда вы читаете данную заметку) одиннадцать «отобранных вручную» контрактов в различных локациях.

реклама

Во-вторых, разработчики решили заново запустить миссии по устранению так называемых неуловимых целей. Начнут с Марка «Бессмертный» Фаба, роль которого исполнил английский актёр Шон Бин, ставший мемом благодаря тому, что сыгранные им персонажи имеют одно неприятное свойство — рано или поздно погибать при различных обстоятельствах. Новая старая неуловимая цель появится в игре 17 января, а на её устранение игрокам дадут десять суток.

реклама

Важное пояснение: авторы позиционируют реактивацию заданий по устранению неуловимых целей как повтор для тех, кто по тем или иным причинам не мог выполнить их в первый раз. Если же вы уже умертвили героя Шона Бина или провалили задание в 2018 году, то перепройти его не получится.

реклама

Стоит отметить, что Шон Бин с удовольствием принимает участие в работе над видеоиграми: помимо Марка Фаба в Hitman 2 он также исполнил роль комментатора в Civilization VI и прочитал поэму The Little Boy Lost в A Plague Tale Innocence.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

io interactive hitman 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

На следующей неделе в Hitman 2 можно будет снова разобраться с героем Шона Бина
1
Студия Lakshya Digital готова поработать с Ys Net над Shenmue IV
+
Дополнение The Kraken для ролевого боевика The Surge 2 выйдет уже на следующей неделе
1
Более получаса геймплея сюжетной миссии шутера Disintegration
8
Симулятор вредного гуся номинирован на звание лучшей игры 2019 года по версии GDC Awards 2020
8
Аудитория Sea of Thieves достигла 10 миллионов игроков
2

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 121
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 36
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 42
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 33
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Более десяти лет с Total Commander 7.5 на ПК
59
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
42
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Топ 10 самых крутых продуктов CES 2020
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
10

Сейчас обсуждают

Story
17:10
Это к сожалению единственный минус дров от NVidia xD
AMD призвали к ответу за качество драйверов на выставке CES 2020
Fox
17:10
> Red Dead Redemption 2 вышел в самом конце года после месяца эксклюзивности в EGS и R* Store. > Control, Metro Exodus, Borderlands 3, Tom Clancy's The Division 2, Call of Duty: Modern Warfare, Need f...
За 2019 год Steam продала в два раза меньше игр чем в прошлом году
Андрей Рой
17:09
Ну все правда ок с 5700ХТ. В октябре не ок было.
AMD призвали к ответу за качество драйверов на выставке CES 2020
MriS
17:09
Хы, весело )) Кэш то не выключается, если так то тесты шлак.
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
Am386dx-40
17:07
Доктор: На что жалуетесь? Пациент: Понимаете доктор, мой сосед говорит, что может 5 раз за ночь! А я всего три. Доктор: Ну так и вы говорите...
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
Эрик Картман
17:06
Я тебя сука по IP вычислю и шнурки завяжу через рот
Следующее обновление Windows 10 существенно улучшит производительность операционной системы
Bit Super
17:04
Приехал, посмотрел, проверил и покупай. Не веришь не надо
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
Твоя мамка
17:04
Просто выставь у себя 50гц на мониторе и 50фпс и будет норм) Смысл в том что с фрисинком падения до 50-55 в практически во всех играх незаметны, либо заметны но не настолько насколько без него Прошка...
AMD анонсировала технологию FreeSync Premium
Макс Петров
17:03
Да, проводник виндовс так до сих по не научился сравнивать содержимое двух папок. Нортон это умел тридцать лет назад.
Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
MriS
16:58
Тест процессоров то где ? Видно же, что в gpu все уперлось, настройки надо было чуток снизить, хотя бы теней. А так, владельцам в 8700K везет, проц хоть и старый, но не бесполезный.
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем