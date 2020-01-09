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Студия Lakshya Digital готова поработать с Ys Net над Shenmue IV

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Вышедшая в конце минувшего года Shenmue III, мягко говоря, не обрела успеха ни в каком виде. Причин тому несколько: скандал с Epic Games Store и Steam, крайне примитивная по меркам года выпуска графика, да и сама игра, что уж греха таить, нишевая. Ранее геймдизайнер Shenmue Ю Судзуки заявлял, что не против подготовить и дальнейшее продолжение серии, а теперь своё желание сотрудничать с Судзуки выразила студия Lakshya Digital, помогавшая основным разработчикам с созданием моделей персонажей.

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Как пишут представители Lakshya, для них было честью поработать с господином Судзуки, и что они надеются поработать над Shenmue IV.

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Данное заявление можно трактовать по-разному: с одной стороны, Lakshya могла попросту озвучить свои надежды, с другой же, не исключено, что Shenmue IV уже может находиться на стадии препроизводства. В любом случае, ждать каких-либо новостей по этому поводу не стоит как минимум ближайшие несколько лет.

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