На днях портал IGN опубликовал шестиминутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса боевика Disintegration от творческого руководителя серии Halo Маркуса Лето. Шесть минут для подобного проекта — это очень мало, поэтому пару часов назад тот же портал IGN представил вниманию своих читателей/зрителей полноценную получасовую запись прохождения одного из сюжетных заданий.

реклама

Как пишут журналисты издания, в среднем на прохождение миссий в Disintegration уходит около часа в зависимости от желания игроков выполнять побочные задания и заниматься поиском секретов.

реклама

Напомним, что события Disintegration происходят в отдалённом будущем, где человечество, пытаясь спастись от пандемии, начало переносить свои разум и сознание в специальные машины. Естественно, без конфликта не обошлось: консервативно настроенная часть общества, желающая сохранить свою биологическую суть, и их роботизированные «коллеги» начинают гражданскую войну. Нам предстоит играть за одного из таких консерваторов Ромера Шоула.

реклама

Релиз игры запланирован на текущий год.