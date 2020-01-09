Более получаса геймплея сюжетной миссии шутера Disintegration
На днях портал IGN опубликовал шестиминутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса боевика Disintegration от творческого руководителя серии Halo Маркуса Лето. Шесть минут для подобного проекта — это очень мало, поэтому пару часов назад тот же портал IGN представил вниманию своих читателей/зрителей полноценную получасовую запись прохождения одного из сюжетных заданий.
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Как пишут журналисты издания, в среднем на прохождение миссий в Disintegration уходит около часа в зависимости от желания игроков выполнять побочные задания и заниматься поиском секретов.
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Напомним, что события Disintegration происходят в отдалённом будущем, где человечество, пытаясь спастись от пандемии, начало переносить свои разум и сознание в специальные машины. Естественно, без конфликта не обошлось: консервативно настроенная часть общества, желающая сохранить свою биологическую суть, и их роботизированные «коллеги» начинают гражданскую войну. Нам предстоит играть за одного из таких консерваторов Ромера Шоула.
рекламаРелиз игры запланирован на текущий год.
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