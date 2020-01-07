Шесть минут геймплея шутера Disintegration от креативного директора Halo
Летом минувшего года мы узнали о существовании научно-фантастического шутера Disintegration, во главе разработки которого стоит бывший креативный директор студии Bungie Маркус Лето. Геймплея на тот момент было показано мало, и с тех пор в отношении игры наступила неприятная тишина.
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К счастью, сегодня тишина была нарушена пусть и не громким, но всё же напоминанием о существовании Disintegration: портал IGN воспользовался своим влиятельным положением, чтобы сыграть в пре-бета-версию проекта и поделиться со всеми интересующимися записью игрового процесса.
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Действие Disintegration разворачивается в отдалённом будущем, в котором люди, пытаясь пережить страшную пандемию, научились переносить свои разум и сознание в механические «тела» до того момента, пока вирус не будет побеждён. Но даже перед лицом смерти человечество оказалось не способно придержаться единой точки зрения: одни считают «механизацию» одним из способов продолжить жизнь, другие же им противостоят. В результате начинается уже избитая до полусмерти тема гражданской войны между людьми и людьми-роботами.
рекламаМы будем играть за Ромера Шоула — одного из представителей консервативных настроений — и должны будем воевать против своих пусть и роботизированных, но всё же братьев по разуму. Проект описывается как шутер, в котором очень важно проявлять тактическое мышление, а также правильно использовать способности своих союзников. Релиз Disintegration должен состояться в этом году на всех пока что актуальных платформах.
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