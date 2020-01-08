Фанат Fallout 76 построил в игре арифметическую ловушку
Игроки продолжают изо всех сил сами себя развлекать в Fallout 76. На днях энтузиаст Vault101manguy построил в игре любопытную ловушку, ключом к выходу из которой является правильный ответ на простенькую арифметическую задачку.
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Суть её проста: игрок заходит в здание с ловушкой, и когда оператор начинает тест, должен решить следующий пример — 230*10+2. Казалось бы, элементарный пример, но его решение осложняется неприятным обстоятельством: персонажа начинают сжигать, и в этих условиях игроку, время которого ограничено полоской жизни персонажа, необходимо набрать правильный ответ на кодовой панели.
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Если верить автору испытания, многим игрокам оно понравилось. В отличие от многих созданных игроками ловушек в Fallout 76, в этой можно выиграть и выжить. Что касается правильного ответа, то, по мнению создателя ловушки, многие игроки просто терялись, когда их персонажа начинали поджаривать, и не успевали решить задачку.
рекламаПланирует ли автор расширять своё испытание, неизвестно.
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