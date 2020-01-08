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Стали известны сроки проведения очередной крупной распродажи в Steam

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Не успела в Steam отгреметь традиционная зимняя распродажа, как на смену ей спешит чуть менее традиционная распродажа по случаю наступления нового года по лунному календарю. Согласно письмам из информационной рассылки Valve, в этом году она стартует 23 января и пройдёт до 27 января.

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Кстати, если верить статистике SteamSpy, то в минувшем году пользователи приобрели почти вдвое меньше игр, чем годом ранее, или почти вчетверо меньше, чем в 2013—2017 годах. С чем это связано, SteamSpy не поясняет, но можно предположить, что всё интересное уже давно приобретено. Кроме того, у Steam появляется всё больше конкурентов.

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Продолжая тему Лунной распродажи, следует отметить, что в декабре 2019 года китайский (упрощённый) язык стал самым распространённым среди пользователей Steam: его доля составила 37,87 %. Английский язык с 30,43 % располагается на втором месте, русский с 9,36% — на третьем. Остальные «преследователи» даже не близко.

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