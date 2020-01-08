Разработчики из студии Cinder Interactive Arts подготовили видео, посвящённое TimeSplitters Rewind. Это, напомним, самостоятельный мультиплеерный проект, который разрабатывается фанатами оригинальной серии TimeSplitters. В новой игре будут персонажи, карты и оружие из оригинальной трилогии.

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По словам разработчиков, нынешняя версия TimeSplitters Rewind уже содержит в себе одиночную кампанию и сетевой режим. С датой релиза у игры пока всё не определено, но зато команда планирует выпустить или публичную бета-версию или «демку».

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Грядущая ознакомительная версия игры будет содержать в себе набор контента, включающий в себя 9 законченных уровней. После выхода «пробника» команда сосредоточится на постоянном выпуске новых версий, которые будут обновлять первоначальную версию.

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Здесь важно понимать, что финальный релиз случится неизвестно когда. Его судьба полностью зависит от того, как хорошо оценят неполную версию TimeSplitters Rewind.