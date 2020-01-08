Авторы TimeSplitters Rewind подготовили обзорное видео с грядущими обновлениями
Разработчики из студии Cinder Interactive Arts подготовили видео, посвящённое TimeSplitters Rewind. Это, напомним, самостоятельный мультиплеерный проект, который разрабатывается фанатами оригинальной серии TimeSplitters. В новой игре будут персонажи, карты и оружие из оригинальной трилогии.
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По словам разработчиков, нынешняя версия TimeSplitters Rewind уже содержит в себе одиночную кампанию и сетевой режим. С датой релиза у игры пока всё не определено, но зато команда планирует выпустить или публичную бета-версию или «демку».
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Грядущая ознакомительная версия игры будет содержать в себе набор контента, включающий в себя 9 законченных уровней. После выхода «пробника» команда сосредоточится на постоянном выпуске новых версий, которые будут обновлять первоначальную версию.
рекламаЗдесь важно понимать, что финальный релиз случится неизвестно когда. Его судьба полностью зависит от того, как хорошо оценят неполную версию TimeSplitters Rewind.
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