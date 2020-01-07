Решение об отсутствии женских игровых персонажей в реалистичном шутере Escape from Tarkov студия Battlestate приняла ещё очень давно, а в 2016 году в интервью с изданием WCCFTech объяснила свою позицию тем, что прекрасной половине человечества нечего делать на войне в мире EFT, и что это место, дескать, для закалённых и сильных мужиков.

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На днях на фоне взрывной популярности на Twitch тема всплыла вновь, и теперь лексика Battlestate стала немного абстрагированной от вопроса полов. Как пишут разработчики, в качестве игровых персонажей женщин в Escape from Tarkov не будет ради сохранения лора и, что гораздо важнее, из-за огромного количества ресурсов, необходимых для создания новых анимаций, моделей всей экипировки и так далее. Battlestate уточнила, что дамы в Escape from Tarkov всё же есть: например, одна из торговцев, а также запланированные квестовые героини.

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