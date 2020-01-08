Обновление от 8 января: Похоже, мы всё-таки имели дело с ошибкой в магазине, поскольку если сейчас перейти по указанной абзацем ниже ссылке, то ценники вновь станут «привычными» — 299/1799 рублей в месяц/год за базовую версию и 999/3999 рублей в месяц/год за премиальную.

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Оригинал от 7 января: Глазастые посетители официального сайта Origin обратили внимание на то, что рублёвая цена на подписку Origin Access стала заметно ниже: если раньше месяц базовой подписки обходился в 299 рублей, а год — в 1 799 рублей, то теперь цены составляют 233,22 рубля и 1 403 рубля соответственно.

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Аналогичное снижение цены постигло и премиальную версию Origin Access — с 999 рублей до 779,22 рублей за месяц и с 3 999 рублей до 3 119,22 рублей за год. Любопытно, что консольный аналог Origin Access — EA Access — перемены в цене не затронули. Учитывая, что обновлённые ценники выглядят слишком «криво», а EA никак не прокомментировала снижение цен, возникают два предположения: либо мы имеем дело с ошибкой, либо магазин пока не привёл цены в порядок (хотя бы копейки надо убрать, в самом деле).

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Стоит напомнить, что Origin Access даёт доступ ко множеству игр EA из так называемого «Хранилища», тогда как Origin Access Premier помимо всего прочего позволяет играть даже в новинки. В обоих случаях в Origin предоставляется 10-процентная скидка на покупку полноценных версий игр.