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Подписка Origin Access стала заметно дешевле

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Глазастые посетители официального сайта Origin обратили внимание на то, что рублёвая цена на подписку Origin Access стала заметно ниже: если раньше месяц базовой подписки обходился в 299 рублей, а год — в 1 799 рублей, то теперь цены составляют 233,22 рубля и 1 403 рубля соответственно.

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Аналогичное снижение цены постигло и премиальную версию Origin Access — с 999 рублей до 779,22 рублей за месяц и с 3 999 рублей до 3 119,22 рублей за год. Любопытно, что консольный аналог Origin Access — EA Access — перемены в цене не затронули. Учитывая, что обновлённые ценники выглядят слишком «криво», а EA никак не прокомментировала снижение цен, возникают два предположения: либо мы имеем дело с ошибкой, либо магазин пока не привёл цены в порядок (хотя бы копейки надо убрать, в самом деле).

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Стоит напомнить, что Origin Access даёт доступ ко множеству игр EA из так называемого «Хранилища», тогда как Origin Access Premier помимо всего прочего позволяет играть даже в новинки. В обоих случаях в Origin предоставляется 10-процентная скидка на покупку полноценных версий игр.

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kiberman
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В таких играх высокий фпс с воздуха не берется, запеченные текстуры,свет и шейдинг. Написать можно что угодно на заборе- а в реальности там какой нить Gi сильно интерполированный с 2-мя лучами на пик...
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Андрей Филинский
17:40
А я не против НВидиа, а против вранья, тем более вранья ради денег.
NVIDIA показала, на что способна трассировка лучей в Wolfenstein Youngblood
Павел Шестаков
17:39
Не прикидывайся шлангом, переспрашивая мой вопрос. К чему ты вахтовый метод приплёл, относительно того, что в сибирских посёлках, якобы, "про интернет знают . но только про вахтовый метод работы"?
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Андрей Филинский
17:38
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