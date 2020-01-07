Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Quake 2 RTX появился продвинутый фоторежим

2
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Облагороженная трассировкой лучей версия Quake 2 появилась на виртуальных прилавках в начале июня прошлого года. С тех пор игра получила несколько обновлений, и вот, в рамках CES 2020 компания NVIDIA, с подачи которой Quake 2 RTX и увидела свет, дополнила её пусть и не очень полезной, но модной функцией фоторежима.

реклама

Чтобы активировать фоторежим в Quake 2 RTX, необходимо перевести игру на паузу, используя соответствующую клавишу в правой верхней части клавиатуры. NVIDIA гордится фоторежимом в Quake 2 RTX, ведь он позволяет не просто создавать красивые игровые снимки, но делает это в очень высоком качестве. Дело в том, что при включённом фоторежиме происходит не рендеринг в реальном времени, а многократная обработка кадра с различными шаблонами шума, после чего выводится средний результат. Также NVIDIA упоминает продвинутую механику работы эффекта глубины резкости.

реклама

Иными словами, теперь Quake 2 RTX — это не только возможность вспомнить молодость/детство, но и какой-никакой способ «прокачки» навыков фотографа.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

nvidia quake 2 rtx
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Quake 2 RTX появился продвинутый фоторежим
2
Бразильское подразделение PlayStation случайно засветило год выпуска Overwatch 2
+
NVIDIA показала, на что способна трассировка лучей в Wolfenstein Youngblood
25
Китайский игровой гигант Tencent инвестировал в студию-разработчика Bayonetta и Nier Automata
+
Шесть минут геймплея шутера Disintegration от креативного директора Halo
2
Dota Underlords за полгода растеряла почти всех игроков
4

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 113
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
26
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — расчет системы вентиляции и выбор вентиляторов
38
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
13
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
4

Сейчас обсуждают

Артур Ковалёв
14:40
Да это моник для бомжей.
ASUS представил игровые 4K-мониторы ROG Swift с частотой 144 Гц
vitosol
14:38
Тебя, вернее, твоих родителей НЕ закопали ИЛИ не стерилизовали. Одним придурком меньше было бы.
США заблокировали поставки оборудования ASML для EUV-литографии в Китай
vitosol
14:36
Дуршлаг сними!!
США заблокировали поставки оборудования ASML для EUV-литографии в Китай
Dmitriy K.
14:36
Ожидаемая цена 3599$ ...
ASUS представил игровые 4K-мониторы ROG Swift с частотой 144 Гц
Alles_Luge
14:35
Не поможет даже если в 4 раза.
AMD Ryzen Threadripper 3990X поступит в продажу в начале февраля по символичной цене
Ry Zen
14:33
Вообще-то, челеческое зрение работает через трассировку лучей. И любой фотоаппарат получает снимок именно трассировкой лучей, которые в природе трассируются, отражаются от объектов и падают на матрицу...
NVIDIA показала, на что способна трассировка лучей в Wolfenstein Youngblood
Амудуто Райзенмаки
14:33
Верить. Слайдам. AMD. x3 Combo.
Видеокарта Radeon RX 5600 XT не оставит шансов производительным видеокартам NVIDIA до 300 долларов – сообщают эксперты tomshardware
daniel17
14:33
нащет автопрома села в лужу , впрочем нащет амд тоже .. ))
Дебют 64-ядерного AMD Ryzen Threadripper 3990X состоялся — невероятная производительность за $3990
Grotlon
14:32
AMD намеренно игнорирует GTX 1660 SUPER, которая при рекомендованной цене $229 практически равна GTX 1660 Ti. Вот против нее у Radeon RX 5600 XT мало шансов, даже если красная карта действительно окаж...
Видеокарта Radeon RX 5600 XT не оставит шансов производительным видеокартам NVIDIA до 300 долларов – сообщают эксперты tomshardware
Юра Волков
14:32
С чего ты это взял я хз. "По пропускной способности чипы DDR5-3200 будут в 1,36 раза превышать пропускную способность DDR4-3200. При этом ожидается, что серийные микросхемы будут обладать производител...
Новую оперативную память DDR5 уже отбирают для поставки партнерам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем