В Quake 2 RTX появился продвинутый фоторежим
Облагороженная трассировкой лучей версия Quake 2 появилась на виртуальных прилавках в начале июня прошлого года. С тех пор игра получила несколько обновлений, и вот, в рамках CES 2020 компания NVIDIA, с подачи которой Quake 2 RTX и увидела свет, дополнила её пусть и не очень полезной, но модной функцией фоторежима.
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Чтобы активировать фоторежим в Quake 2 RTX, необходимо перевести игру на паузу, используя соответствующую клавишу в правой верхней части клавиатуры. NVIDIA гордится фоторежимом в Quake 2 RTX, ведь он позволяет не просто создавать красивые игровые снимки, но делает это в очень высоком качестве. Дело в том, что при включённом фоторежиме происходит не рендеринг в реальном времени, а многократная обработка кадра с различными шаблонами шума, после чего выводится средний результат. Также NVIDIA упоминает продвинутую механику работы эффекта глубины резкости.
рекламаИными словами, теперь Quake 2 RTX — это не только возможность вспомнить молодость/детство, но и какой-никакой способ «прокачки» навыков фотографа.
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