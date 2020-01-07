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Бразильское подразделение PlayStation случайно засветило год выпуска Overwatch 2

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Пока «железный» мир смакует важные и не очень новости с CES 2020, мир игровой ненадолго застыл. Однако новости писать всё равно надо, поэтому настало время утечек. Итак, как известно, минувшей осенью компания Blizzard официально анонсировала Overwatch 2 — проект, который должен изменить понятие «сиквел». Разработчики сразу сказали, что не знают, когда Overwatch 2 выйдет в свет, поскольку работы ещё много и выполнена она должна быть без сучка и задоринки.

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Однако несколько часов назад в Twitter бразильского подразделения PlayStation появилось сообщение, гласящее следующее: «2020-й станет годом выхода Overwatch 2 на PlayStation 4». Вскоре сообщение было удалено, но Интернет помнит. Хотя подобные утечки всегда заставляют верить в лучшее, не стоит забывать, что после удаления «твита» данная информация автоматически переходит в разряд слухов и утечек, и относиться к ним необходимо соответствующим образом — с изрядной долей скептицизма.

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Напомним, что Overwatch 2 по сути представляет собой гигантское контентное дополнение для Overwatch: нас ждёт полноценный PvE-режим, а мультиплеер пополнится сразу несколькими новыми героями, полями боя и новым режимом игры. Blizzard верит, что изменений и нововведений в Overwatch 2 достаточно, чтобы полностью «встряхнуть» игровой процесс. Если же PvE вам не интересен, не расстраивайтесь: Overwatch и Overwatch 2 разделят единый клиент.

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