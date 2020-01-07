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Китайский игровой гигант Tencent инвестировал в студию-разработчика Bayonetta и Nier Automata

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Студия PlatinumGames несколько часов назад опубликовала в своём официальном блоге заметку, касающуюся полученных от китайской компании Tencent инвестиций. Их сумма оглашена не была, однако разработчики решили сразу успокоить игроков: данное партнёрство не повлияет на независимость PlatinumGames, и компания продолжит функционировать как прежде.

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Руководство PlatinumGames отмечает, что благодаря финансовой поддержке Tencent студии удастся укрепиться в качестве разработчика, выпускающего игры самостоятельно, а не для издателя.

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Что касается разработки игр, то работа над следующей частью Bayonetta находится в полном разгаре, также PlatinumGames трудится над экшеном Babylon’s Fall. Руководство студии обещает, что в этом году расщедрится на важные новости.

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