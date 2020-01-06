Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Моддер значительно улучшил графику в Mafia II

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

В конце лета мы будем отмечать десятилетие со дня выхода Mafia II, и естественно, что современным графическим стандартам игра уже давно не соответствует. Решить эту проблему постарался моддер QTModz, благодаря работе которого Mafia II может порадовать игроков обновлённой системой освещения, изменёнными погодными циклами, а также новыми вариантами погоды.

реклама

Но освещение и погода — это лишь полдела, QTModz также обновил множество текстур, изменил настройки постобработки и многое другое. С результатом труда можно ознакомиться в сопроводительном видеоролике.

реклама

Технически мод находится в стадии «беты», поэтому если вы вдруг, глядя на то, что за окном снега либо мало, либо вообще нет, решили перепройти Mafia II с её великолепной зимней главой в улучшенном виде, то делайте это на свой страх и риск. Модификация обитает на самом известном и крупном моддерском портале Nexus Mods.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

mafia 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Моддер значительно улучшил графику в Mafia II
+
«Онлайн» Dota 2 достиг шестилетнего минимума
11
Энтузиаст добавил Вайс-Сити в Grand Theft Auto V
7
Создатель Minecraft хочет вернуться к разработке игр, но пока не знает как
11
Rebellion работает над VR-версией Sniper Elite и готовится анонсировать полноценную пятую часть
1
Арт-директор игр серии Silent Hill приступил к работе над новым проектом
7

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 104
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 40
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
113
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
15
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — расчет системы вентиляции и выбор вентиляторов
18
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
11

Сейчас обсуждают

Полыхающий интелбой
17:49
Не впервой
Результаты тестирования AMD Ryzen 5 1600 AF от Gamers Nexus — аналог Ryzen 5 2600 за ощутимо меньшую цену
Полыхающий интелбой
17:48
Там всё довольно не плохо для младших райзенов
Результаты тестирования AMD Ryzen 5 1600 AF от Gamers Nexus — аналог Ryzen 5 2600 за ощутимо меньшую цену
smaximaa
17:47
"должны быть топ комплектующие" у него эксель комплектующие
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
Сильвестр с талоном
17:47
Киздежом попахивает графики твои... Какие нафиг 380Вт?
Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер
buldozerbul
17:42
Нет контента не нужны такие телевизоры , нет телевизоров-не нужен контент , замкнутый круг!😀
LG анонсировала флагманские OLED и NanoCell 8K телевизоры
mimigen
17:42
Сейчас! Там в предыдущей теме 400 сообщений нафлудили, что 32 дюйма и фуллкаHD - это комфортно...
Представлен самый быстрый монитор в мире с частотой обновления 360 Гц – ROG Swift 360
mimigen
17:40
Реально глупею от новостей, которые ни новостями, ни событиями не являются. Анонс и анонс. Карта и карта. Сегодня одна - завтра другая. Ни то, ни сё. Млин!
Обзоры AMD Radeon RX 5600 XT будут публиковаться в два этапа
Nikolay Yeryomenko
17:37
Дался нам этот PCIe 4.0 - плати за то же самое только дороже.
Разработанные ASMedia чипсеты AMD B550 и A520 начнут выпускаться в этом квартале
Сильвестр с талоном
17:35
Окончание производства или поставок продукции не освобождает от гарантийных обязательств
ASUS Zephyrus G15 – первый в мире игровой ноутбук на процессоре AMD Ryzen 7 4800HS с графикой NVIDIA
Это не наши!
17:34
Не весь, правда. Зато энергоэффективность в два раза лучше чем у Интел 14нм. Тест на дефолтных настройках. А теперь представь все это в ноутбуках
Intel анонсировала 8-ядерные процессоры 10-го поколения Comet Lake-H с тактовой частотой до 5 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем