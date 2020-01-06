Моддер значительно улучшил графику в Mafia II
В конце лета мы будем отмечать десятилетие со дня выхода Mafia II, и естественно, что современным графическим стандартам игра уже давно не соответствует. Решить эту проблему постарался моддер QTModz, благодаря работе которого Mafia II может порадовать игроков обновлённой системой освещения, изменёнными погодными циклами, а также новыми вариантами погоды.
реклама
Но освещение и погода — это лишь полдела, QTModz также обновил множество текстур, изменил настройки постобработки и многое другое. С результатом труда можно ознакомиться в сопроводительном видеоролике.
реклама
Технически мод находится в стадии «беты», поэтому если вы вдруг, глядя на то, что за окном снега либо мало, либо вообще нет, решили перепройти Mafia II с её великолепной зимней главой в улучшенном виде, то делайте это на свой страх и риск. Модификация обитает на самом известном и крупном моддерском портале Nexus Mods.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила