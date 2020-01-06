В конце лета мы будем отмечать десятилетие со дня выхода Mafia II, и естественно, что современным графическим стандартам игра уже давно не соответствует. Решить эту проблему постарался моддер QTModz, благодаря работе которого Mafia II может порадовать игроков обновлённой системой освещения, изменёнными погодными циклами, а также новыми вариантами погоды.

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Но освещение и погода — это лишь полдела, QTModz также обновил множество текстур, изменил настройки постобработки и многое другое. С результатом труда можно ознакомиться в сопроводительном видеоролике.

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Технически мод находится в стадии «беты», поэтому если вы вдруг, глядя на то, что за окном снега либо мало, либо вообще нет, решили перепройти Mafia II с её великолепной зимней главой в улучшенном виде, то делайте это на свой страх и риск. Модификация обитает на самом известном и крупном моддерском портале Nexus Mods.