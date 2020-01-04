Counter-Strike Global Offensive продолжает радовать Valve всё новыми и новыми рекордными показателями «онлайна». Всего месяц назад — в начале декабря — мы писали про то, что CSGO побила свой собственный рекорд среднего «онлайна», как сегодня появился очередной повод обновить заметку. Как гласит статистика Steam Charts, в декабре в Counter-Strike Global Offensive средний показатель «онлайна» составлял без малого 457 000 игроков, а за последние тридцать суток — то есть, с учётом первых дней января — без малого 465 000 игроков. Пиковый же показатель «онлайна» при этом составил 767 060 человек.

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Постоянному покорению всё новых и новых рекордов способствует переезд Counter-Strike Global Offensive в конце 2018 года на условно-бесплатную модель распространения, а также выход обновления «Расколотая сеть» в конце ноября 2019-го. Напомним, что «Расколотая сеть» добавила в игру систему боевого пропуска, облики бойцов, а также огромное количество изменений баланса.