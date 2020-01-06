С Grand Theft Auto Vice City у многих связаны самые тёплые воспоминания: для одних это вообще самая первая Grand Theft Auto, для других — беззаботное детство с ожиданием конца уроков, чтобы поскорее вернуться в Вайс-Сити, третьи же просто очарованы сеттингом и шикарной музыкой 1980-х. Все три группы наверняка заинтересуются модификацией Vice Cry Remastered, добавляющей в Grand Theft Auto V воссозданный город Вайс-Сити с его известными локациями.

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Стоит отметить, что финальная версия модификации вышла ещё 20 декабря, однако СМИ обратили на неё внимание лишь несколько часов назад. Наверное, лучше поздно, чем никогда, особенно, учитывая тот факт, что работа над модификацией велась около четырёх лет.

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