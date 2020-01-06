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Создатель Minecraft хочет вернуться к разработке игр, но пока не знает как

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Все знают, что такое Minecraft, но важно также помнить, кто придумал эту игру. Маркус «Notch» Перссон в своё время получил от Microsoft предложение, от которого нельзя было отказаться. Как итог — продажа редмондцам Minecraft за 2,5 миллиарда долларов и, казалось бы, обеспеченная жизнь до самого её конца. В своё время в Сети появлялась информация о том, как именно тратит Перссон полученные деньги. Были там рассказы о крутых вечеринках, приглашённых звёздах для домашних уютных посиделок и многое другое. В любом случае, «Нотчу» такой образ жизни, видимо, надоел. Иначе как объяснить тот факт, что теперь он спрашивает совета у своих подписчиков в Twitter по поводу разработки своих новых проектов.

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Пока там никакой конкретики, но зато уже есть желание выбрать один из двух условных вариантов. В одном случае Маркус может начать создавать небольшие бесплатные игры в составе крохотной команды или вообще в городом одиночестве. Во втором случае всё наоборот: большая команда нанятых высококлассных специалистов творит интересные проекты за большие деньги.

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Как мы хорошо помним, для создателя Minecraft важен сам процесс, а не конечный результат. Поэтому ему одинаково интересно попробовать оба варианта, а вот разрешение дилеммы перекладывается на пользователей Twitter. Серьёзные проблемы у Маркуса Перссона, как он страдает, ага.

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