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Rebellion работает над VR-версией Sniper Elite и готовится анонсировать полноценную пятую часть

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Давайте освежим в памяти кое-какую информацию. Итак, тактический шутер Sniper Elite 4 поступил в продажу ещё в 2017 году. Проект был достаточно тепло принят профильной прессой и простыми игроками. Поэтому выпуск новой части оставался делом времени. Самое время вернуться к делам нынешним. У студии Rebellion, как и положено, есть отдел по работе с общественностью. Именно его представитель, госпожа Сэйди Флэйя, раскрыла информацию о планах компании на грядущий год.

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Совершенно точно мы дождёмся релиза Evil Genius 2: World Domination. Точная дата пока не объявлена, но в продажу игра поступит в этом году. А вот другой проект под названием Zombie Army 4: Dead War уже обзавёлся точной датой релиза — 4 февраля нынешнего года. Параллельно Rebellion работает над Sniper Elite VR, но нас интересует другое. Новая полноценная Sniper Elite уже находится в разработке, информация о ней вкупе с полноценным анонсом должна появиться в ближайшем будущем.

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Скорее всего, игра получит циферку «5» в названии, но тут возможны варианты. Мы не сомневались, что новый проект серии находится в разработке. Его предшественники — любимцы публики, этот жанр пользуется спросом.

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