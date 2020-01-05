Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Арт-директор игр серии Silent Hill приступил к работе над новым проектом

1
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

У фанатов Silent Hill принято считать, что наиболее каноничными и правильными частями серии являются только первые три. Дескать, в них есть «тот самый дух» и много нужно атмосферы. Арт-директором первых трёх частей Silent Hill является господин Масахиро Ито. Так вот, в данный момент этот человек трудится над новой игрой в составе команды, где он выступает на лидирующих позициях. Информация появилась на официальной страничке Масахиро Ито в Twitter.

реклама

В коротеньком сообщении именитый арт-директор выразил надежду на то, что его новый проект не отменят. Наверное, это отсылка к отменённой Silent Hills. Но это только наши предположения.

реклама

Также отметим, что Масахиро Ито не числится в штате Konami, но компания периодически привлекает его для разработки игр.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

silent hill
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Арт-директор игр серии Silent Hill приступил к работе над новым проектом
1
Лучшие игры 2019 года по версии Metacritic
13
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II
21
The Lord of the Rings: Gollum заявлена как игра для платформ нового поколения
24
Escape from Tarkov стала лидером по числу зрителей на Twitch
49
Counter-Strike Global Offensive установила новый рекорд среднего «онлайна»
4

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 77
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 40
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
82
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
77
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
11
Пожелания к функциональности Android 11: смайлы покрасивее, запись экрана, расписание тёмного интерфейса, длинные скриншоты и другие
14

Сейчас обсуждают

den fed
23:00
зионы когда им не хватало памяти у интела были 36 битными зионы были 32 битными а 36 бит была только адресация памяти(страничная) что позволило преодолеть планку 4 Гб для 32 разрядных процов.
Intel не будет выпускать высокоскоростные PCIe 4.0 SSD Optane до конца 2020 года
Ацкий Сотона
22:56
АМД только и делает , что крутится как уж на сковороде и разрабатывает , вы живёте в мире наизнанку - если этого не осознаете . Это вам не Интел - который у АМД переманивает людей , в надежде украсть ...
Intel не будет выпускать высокоскоростные PCIe 4.0 SSD Optane до конца 2020 года
Ацкий Сотона
22:53
Нокиа уже машет рукой Интел , со словами - "иди сюда голубой бро , нас упоротых таких - жизнь ничему не учит ." Или как говаривал один - "все в рай !"
Intel не будет выпускать высокоскоростные PCIe 4.0 SSD Optane до конца 2020 года
Dimych Pupkin
22:51
А если не под паролем и пользователь один, то зачем он нужен?
Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
Дмитрий Нас
22:46
Какие плитки?)) Сразу видно хейтерок, который не пользуется системой)
Microsoft напомнила об окончании срока жизни Windows 7 и предложила всем перейти на Windows 10
Твоя мамка
22:41
Твоего батю)
Желаемое за действительное: знакомимся с повесткой презентации AMD на CES 2020
Твоя мамка
22:41
Лиза отбила своим языком чиркаш с моей жопы)
Желаемое за действительное: знакомимся с повесткой презентации AMD на CES 2020
Сырге Граничеру
22:39
лолище опять опозорилось незнанием матчасти . так как первой встройка была у Ati , той самой Ati что сейчас АMD . АМД правоприемница Ati если что . хотя для синей отары это слово может оказаться незн...
Intel не будет выпускать высокоскоростные PCIe 4.0 SSD Optane до конца 2020 года
Рустам Ахмедов
22:39
Дичь
Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
ledsscp7
22:35
И еще отстрапонила пару раз))))
Желаемое за действительное: знакомимся с повесткой презентации AMD на CES 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем