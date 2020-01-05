У фанатов Silent Hill принято считать, что наиболее каноничными и правильными частями серии являются только первые три. Дескать, в них есть «тот самый дух» и много нужно атмосферы. Арт-директором первых трёх частей Silent Hill является господин Масахиро Ито. Так вот, в данный момент этот человек трудится над новой игрой в составе команды, где он выступает на лидирующих позициях. Информация появилась на официальной страничке Масахиро Ито в Twitter.

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В коротеньком сообщении именитый арт-директор выразил надежду на то, что его новый проект не отменят. Наверное, это отсылка к отменённой Silent Hills. Но это только наши предположения.

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Также отметим, что Масахиро Ито не числится в штате Konami, но компания периодически привлекает его для разработки игр.