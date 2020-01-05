В конце 2019 года портал-агрегатор Metacritic уже называл лучшие игры десятилетия, теперь же настала пора чего-то более «камерного» и приземлённого. Печально, но, по статистике Metacritic, в минувшем году наблюдалось крайне небольшое количество достойных проектов. Так, лишь девять игр удостоились рейтинга в 90 баллов и выше, тогда как в 2018 году их было семнадцать; кроме того, в 2019 году ни одна игра не получила рейтинг выше 93 баллов — впервые с 2016 года.

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Стоит отметить, что Metacritic опубликовал по пятьдесят лучших игр 2019 года для каждой из платформ, мы же в рамках данного материала опубликуем десять лучших, а также пропустим рейтинг игр для Nintendo Switch.

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Red Dead Redemption 2 — 93 балла

Final Fantasy XIV: Shadowbringers — 91 балл

Disco Elysium — 91 балл

Tetris Effect — 90 баллов

Resident Evil 2 — 89 баллов

Devil May Cry 5 — 89 баллов

Slay the Spire — 89 баллов

Unity of Command II — 89 баллов

Asgard's Wrath — 88 баллов

Sekiro: Shadows Die Twice — 88 баллов

Лучшие игры для PC:

Самым высокооценённым PC-эксклюзивом стала Disco Elysium с 91 баллом.

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Лучшие игры для PlayStation 4:

Resident Evil 2 — 91 балл

Sekiro: Shadows Die Twice — 90 баллов

Monster Hunter: World — Iceborne — 89 баллов

Apex Legends — 89 баллов

Devil May Cry 5 — 88 баллов

Slay the Spire — 88 баллов

Frostpunk: Console Edition — 87 баллов

Sid Meier's Civilization VI — 87 баллов

Dragon Quest Builders 2 — 86 баллов

Steins Gate Elite — 86 баллов

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Самым высокооценённым PS4-эксклюзивом стала MLB The Show с 86 баллами.

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Resident Evil 2 — 93 балла

Sekiro: Shadows Die Twice — 91 балл

Monster Hunter: World — Iceborne — 90 баллов

F1 2019 — 89 баллов

Apex Legends — 88 баллов

Devil May Cry 5 — 87 баллов

NHL 20 — 85 баллов

Guacamelee! 2 — 85 баллов

The Outer Worlds — 85 баллов

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster — 85 баллов

Лучшие игры для Xbox One:

Самым высокооценённым XB1-эксклюзивом стала Gears 5 с 84 баллами.