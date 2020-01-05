Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лучшие игры 2019 года по версии Metacritic

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

В конце 2019 года портал-агрегатор Metacritic уже называл лучшие игры десятилетия, теперь же настала пора чего-то более «камерного» и приземлённого. Печально, но, по статистике Metacritic, в минувшем году наблюдалось крайне небольшое количество достойных проектов. Так, лишь девять игр удостоились рейтинга в 90 баллов и выше, тогда как в 2018 году их было семнадцать; кроме того, в 2019 году ни одна игра не получила рейтинг выше 93 баллов — впервые с 2016 года.

реклама

Стоит отметить, что Metacritic опубликовал по пятьдесят лучших игр 2019 года для каждой из платформ, мы же в рамках данного материала опубликуем десять лучших, а также пропустим рейтинг игр для Nintendo Switch.

реклама

Лучшие игры для PC:

  • Red Dead Redemption 2 — 93 балла
  • Final Fantasy XIV: Shadowbringers — 91 балл
  • Disco Elysium — 91 балл
  • Tetris Effect — 90 баллов
  • Resident Evil 2 — 89 баллов
  • Devil May Cry 5 — 89 баллов
  • Slay the Spire — 89 баллов
  • Unity of Command II — 89 баллов
  • Asgard's Wrath — 88 баллов
  • Sekiro: Shadows Die Twice — 88 баллов

Самым высокооценённым PC-эксклюзивом стала Disco Elysium с 91 баллом.

реклама

Лучшие игры для PlayStation 4:

  • Resident Evil 2 — 91 балл
  • Sekiro: Shadows Die Twice — 90 баллов
  • Monster Hunter: World — Iceborne — 89 баллов
  • Apex Legends — 89 баллов
  • Devil May Cry 5 — 88 баллов
  • Slay the Spire — 88 баллов
  • Frostpunk: Console Edition — 87 баллов
  • Sid Meier's Civilization VI — 87 баллов
  • Dragon Quest Builders 2 — 86 баллов
  • Steins Gate Elite — 86 баллов

реклама

Самым высокооценённым PS4-эксклюзивом стала MLB The Show с 86 баллами.

реклама


Лучшие игры для Xbox One:

  • Resident Evil 2 — 93 балла
  • Sekiro: Shadows Die Twice — 91 балл
  • Monster Hunter: World — Iceborne — 90 баллов
  • F1 2019 — 89 баллов
  • Apex Legends — 88 баллов
  • Devil May Cry 5 — 87 баллов
  • NHL 20 — 85 баллов
  • Guacamelee! 2 — 85 баллов
  • The Outer Worlds — 85 баллов
  • Final Fantasy X / X-2 HD Remaster — 85 баллов

Самым высокооценённым XB1-эксклюзивом стала Gears 5 с 84 баллами.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Лучшие игры 2019 года по версии Metacritic
+
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II
16
The Lord of the Rings: Gollum заявлена как игра для платформ нового поколения
22
Escape from Tarkov стала лидером по числу зрителей на Twitch
39
Counter-Strike Global Offensive установила новый рекорд среднего «онлайна»
4
Обновление Wastelanders для Fallout 76 выйдет уже «совсем скоро»
8

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 69
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 35
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
31
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
69
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
6
Пожелания к функциональности Android 11: смайлы покрасивее, запись экрана, расписание тёмного интерфейса, длинные скриншоты и другие
11

Сейчас обсуждают

Farid Kovalenko
15:29
Про общую картинку я и говорил, всего пара тройка игр сравнится с ней, это как скайрим в свое время. Детали мало кому нужны, мне лично они редко доставляют. Да и так, в каждой игре 2019го найдутся дет...
Лучшие 10 компьютерных игр 2019 года с самой красивой графикой по мнению экспертов dsogaming
Konstantin Gromov
15:28
кто то планирует новинку эту покупать???
Galaxy S11/S20 будет анонсирован 11 февраля
carsar1
15:24
ну тогда надо определить это желаемое рабочее расстояние для конкретной диагонали и отходить от него. Например при зрении единица угловое разрешение 1/60 градуса, а значит 4к(т.е. около 3600 пикселей ...
Геймеры с неохотой переходят на мониторы 2К и 4К – 1080р ставит рекорд за всю историю
Eisbrecher
15:22
"даже младший райзен наваляет такому ЗИОНУ по подсистеме памяти с 3000 сl16" Вам шашечки или ехать? То есть, показатели в бенчмарке аиды, или реальное поведение платформы в задачах? На том же х3440 (н...
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
Павел Ломин
15:22
Дурак... ты дурак. Вот я об этом и говорю. Дураков среди девелоперов слишком много, я представляю засадить тебе бачей 10 - как ты по миру пустишь клиентов, начнешь с ними спорить ругаться... в общем т...
В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности
Vladimir Kozlov
15:21
замок - смешно , удар молотком и нет замка
Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Крутой фонарик NITECORE, уличная камера наблюдения и другое
dfg13
15:20
Согласен, прошлое ее время. Пусть новую лучше делают тщательно.
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II
AlexGall
15:17
автор, тебя из детского сада за неуспеваемость выгнали? Набор чуши
Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
Павел Ломин
15:16
Не волнуйся, когда подрастешь - все поймешь. Вы даже не представляете какие вы смешные ребята и зеленые. Еще пороху не нюхали, потому что в основном нужно пройти через ощущения, упасть, подняться и та...
В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности
dfg13
15:15
Берешь топор и вперед)
Escape from Tarkov стала лидером по числу зрителей на Twitch
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем