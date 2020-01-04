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Обновление Wastelanders для Fallout 76 выйдет уже «совсем скоро»

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В конце прошлого года Bethesda пришлось отложить релиз многообещающего обновления Wastelanders для Fallout 76, дабы удостовериться в том, что оно соответствует необходимому уровню качества. Релиз перенесли на первый квартал 2020-го, и вот, в свежем материале, посвящённом одной из новых локаций игры, которая появится вместе с выходом Wastelanders, разработчики упомянули, что обновление выйдет на всех платформах уже совсем скоро.

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Что скрывается за словосочетанием «совсем скоро», впрочем, пока остаётся лишь гадать, но зато разработчики поведали нам о подземке Ватоги — новой уникальной локации-убежище игрового мира Fallout 76. Ватога представляет собой огромный город будущего, где нет ни пробок, ни ситуаций, когда из-за неправильно припаркованных машин, что называется, ни пройти ни проехать. По крайней мере, так задумывалось при строительстве данного убежища.

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Вдобавок разработчики объявили о том, что с 9 по 13 января в Fallout 76 пройдёт акция удвоенного опыта: таким образом авторы решили отметить новогодние праздники. Поздновато, конечно, но спасибо и на этом.

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Стоит напомнить, что Wastelanders добавит в Fallout 76 неигровых персонажей, облагороженную систему диалогов, новые виды оружия и экипировки, а также новые задания и сюжетные линии.

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