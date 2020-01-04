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Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare пополнился классическим режимом с битвой за жетоны

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Компания Activision почти оперативно подсуетилась и добавила в Call of Duty: Modern Warfare новый режим Grind. На самом деле, он не такой уж и новый. Режим присутствовал в других проектах серии Call of Duty, но под другими названиями. Точно можно вспомнить Fracture и Stockpile.

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В общем, после победы над врагом нужно забрать у него жетон. За трофейную металлическую бляшку полагаются очки. Но есть нюанс — собранное добро ещё нужно отнести в отдельную зону на карте. Сложность состоит не только в том, что месторасположение точки сбора каждый раз меняется. Другой игрок может подкараулить вас, прибить и забрать выпавшие жетоны врагов.

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Подробнее о Grind можно почитать здесь. Разработчики даже не поленились прописать тактики поведения в подобных боях.

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