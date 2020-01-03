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Дебютный сюжетный трейлер The House In The Hollow — очередной исследовательской игры про блуждания в заброшенном доме

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Разработчики из PSINE Studios опубликовали дебютный сюжетный трейлер проекта The House In The Hollow. Это исследовательская игра от первого лица, действие которой происходит в заброшенном поместье. Игроку нужно будет выяснить, куда подевался некий Фрэнсис Баррет. Это английский чародей, домосед и очень странный тип, проживавший в том загадочном особняке. В общем, типичная малоприятная жуть, разбираться в которой придётся нам.

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Разумеется, нам нужно будет узнать причины пропажи затворника, попутно разгадав все тайны продемонстрированного в трейлере поместья. Если честно, трейлер вызывает целый спектр эмоций, но страха или любопытства среди них нет. Слишком бедно выглядит игра для 2020 года. Слишком размазана картинка. И атмосфера — мы её искали, но пока не нашли. Конечно, это неправильно — судить о «книге по обложке». Но практика подсказывает, что если разработчики игры не смогли поразить/устрашить/заинтриговать с помощью трейлера, то ничего хорошего ждать не следует.

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Сама The House In The Hollow должна поступить в продажу в Steam до конца нынешнего года.

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