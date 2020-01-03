Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds решили уделить побольше внимания сюжетной составляющей игры и теперь время от времени публикуют видеоролики, проливающие свет на историю местных локаций и действующих лиц. В свежем видео, отрывки которого можно было увидеть ещё осенью, нам рассказали, каким образом «Мирамар» стал одним из игровых полей боя.

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Учитывая, что пятый сезон PUBG уже практически на излёте, может возникнуть вопрос: почему разработчики так медлили с публикацией его сюжетного видео? Дело в том, что разблокировка сюжетного видеоролика была целью глобального игрового задания по поиску фрагментов данных. Как только необходимое количество фрагментов было собрано, разработчики и опубликовали видеоролик. И это они ещё вовремя спохватились, снизив требования к заданию, иначе риск его невыполнения был слишком высок.

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