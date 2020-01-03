Ресурс SteamSpy, собирающий многочисленные данные по выходящим в Steam играм, подвёл статистические итоги ушедшего года, из которых выяснилось, что за двенадцать месяцев 2019 года сервис пополнился 8 390 новыми играми. В среднем ежемесячно в Steam выходило по 630—770 игр, а средняя и медианная цены на них составили $7,59 и $4,89 соответственно.

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По сравнению со статистикой 2018 года в Steam наблюдается удивительная стабильность: тогда в сервисе вышло 8 234 игры, а средняя и медианная цены на них составляли $8,02 и $4,99 соответственно.

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Всего, по статистике SteamSpy, в магазине Valve на момент написания данной заметки было представлено 34 098 игр. В среднем люди в минувшем году проводили в каждой игре порядка семи часов, а средний пользовательский рейтинг игр составлял около 82 %.