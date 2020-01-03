До понедельника в Steam можно бесплатно поиграть в GRID (2019)
Студия Codemasters совместно с Valve решила провести в своей гоночной аркаде GRID (2019) акцию «Бесплатные выходные». Только здесь важно помнить: до конца всеобщих выходных, то есть, до воскресенья, 5 января, включительно. Как и полагается, вместе с бесплатными выходными на целевую игру также распространяется и вкусная скидка в размере -56 % за базовое издание.
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GRID (2019) вышла в октябре минувшего года и была заявлена как перезапуск франшизы. В игре представлено множество автомобилей на выбор, а также продвинутый искусственный интеллект гонщиков-соперников. Впрочем, далеко не всем новая GRID пришлась по душе: игроки отметили невзрачную с поправкой на год выпуска графику, а также неправдоподобную физику. Всё это привело к тому, что GRID (2019) встречает нас в Steam лишь 55-процентным пользовательским рейтингом.
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