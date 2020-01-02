Вот мы и ворвались в новый год, и тематический блог GotYPicks по традиции опубликовал аналитический материал, посвящённый лучшим играм ушедшего года по количеству высших наград от различных изданий. По подсчётам GotYPicks, в минувшем году безоговорочным лидером стал Death Stranding. Свои звания «Игра года» новому проекту от Хидео Кодзимы присвоили 55 различных игровых изданий и их читателей.

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Однако в минувшем году борьба была весьма ожесточённая: за звание лучшей игры вместе с Death Stranding также боролись Sekiro Shadows Die Twice и ремейк Resident Evil 2. Обе эти игры получили массу восторженных отзывов и призов «зрительских симпатий», и они обе делят между собой вторую ступеньку пьедестала лучших проектов 2019 года. По подсчётам GotYPicks, и Sekiro, и ремейк Resident Evil 2 получили по 40 наград «Игра года» от игровых изданий.

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Статистически, третье место в списке лучших принадлежит Control с 19 званиями «Игра года». Упоминания также заслуживают Disco Elysium, Fire Emblem Three Houses, Outer Wilds, The Outer Worlds, Metro Exodus и Star Wars Jedi Fallen Order. Все эти игры получили более двух наград «Игра года».

Стоит напомнить, что лучшей игрой по версии «игрового Оскара» The Game Awards 2019, а также по результатам публичного голосования в Steam стала Sekiro Shadows Die Twice. Sony же закономерно назвала лучшей игрой именно Death Stranding.